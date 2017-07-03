منذ بلوغه نهائي البطولة عام 2011 وخسارته من منافسه الصربي نوفاك ديوكوفيتش ، يقدم الإسباني رافاييل نادال نتائج سيئة خلال مشاركته في بطولة ويمبلدون.

في عام 2014 وصل نادال إلى دور الـ 16 وكانت أفضل نتيجة له منذ الوصول إلى المباراة النهائية في عام 2011 ، بعد ذلك كان هناك الكثير من المشاكل بالنسبة له ، مشاكل في الركبة عام 2012 كانت الركبة سيئة للغاية وأيضا في عام 2013.

نتائج نادال في ويمبلدون آخر أربع أعوام أتت على النحو التالي :

* 2015 إقصاء من الدور الأول ، أمام الألماني داستن براون (مصنف 102 عالميا)

* 2014 إقصاء من ثمن النهائي ، أمام الأسترالي نيك كيرجيوس (144 عالميا)

* 2013 إقصاء من الدور الأول ، أمام البلجيكي ستيف دارسيس (مصنف 135 عالميا)

* 2012 إقصاء من الدور الثاني ، أمام التشيكي لوكاس روسول (مصنف 100 عالميا)

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المصدر : وكالات