نتنياهو: الاونروا تحرض في مؤسساتها على اسرائيل ويجب تفكيكها

طالب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ”تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، ودمجها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة”، مشيراً إلىاته سبق وقال للسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، خلال لقائه معها الأسبوع الماضي، بأنه “آن الأوان للأمم المتحدة أن تنظر في استمرار عمل وكالة أونروا”.

مضيفاً: “هناك عشرات الملايين من اللاجئين حول العالم منذ الحرب العالمية الثانية، ولهؤلاء اللاجئين مفوضية سامية مخصصة في الأمم المتحدة”،

كما لفت إلى أنه “بينما للاجئين الفلسطينيين، الذين تم توطين الأغلبية الساحقة منهم، هناك مفوضية أخرى خاصة بهم وحدهم”.

ولفت إلى ان “هذه هي الأونروا التي يمارس في مؤسساتها تحريض واسع النطاق ضد إسرائيل”.

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المصدر : وكالات