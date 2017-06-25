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نتنياهو: ننظر ببالغ الخطورة لمحاولات إيران التمركز عسكرياً في سوريا

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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نتنياهو: ننظر ببالغ الخطورة لمحاولات إيران التمركز عسكرياً في سوريا

قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامن نتنياهو، إن “إسرائيل” تنظر ببالغ الخطورة لما أسماها المحاولات الإيرانية للتمركز عسكرياً في سوريا ولتزويد حزب الله بأسلحة متقدمة عبر سوريا ولبنان.
وأكد نتنياهو مجدداً في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية أن إسرائيل “سترد بكل قوة وحزم على أي مساس بأرضيها وسلامة مواطنيها”.
وأضاف أن “إسرائيل” “لن تقبل بأي إطلاق نار على أراضيها سواء كانت هذه النيران عبارة عن قذائف هاون أو صواريخ أو انزلاق للنيران من أي نوع كان وعلى أي جبهة كانت”.
وجاءت تصريحات نتنياهو في أعقاب غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي يوم أمس السبت على مواقع تابعة للجيش السوري في ريف القنيطرة عقب سقوط سقوط عشر قذائف في هضبة الجولان المحتل .

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المصدر : NBN

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