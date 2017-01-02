نتنياهو يخضع اليوم للتحقيق بتهم الفساد

بعد أشهر من قيام شرطة الاحتلال بفحص المستمسكات ، من المقرر أن يتم استجواب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو صباح اليوم الاثنين في ديوانه بالقدس المحتلة وذلك حول شبهات بتلقيه مبالغ ماليه كبيرة كمنافع.

وبحسب الشبهات فقد تلقى نتنياهو مبالغ مالية كبير من رجال أعمال كهدايا ومنافع ذاتية دون إبلاغ الجهات المعنية بالأمر، في حين لا ترقى التهم إلى مخالفات الرشاوى.

في حين عقب ديوان نتنياهو على الأمر قائلاً بأن التحقيقات ستخرج بخفي حنين كما حصل سابقاً ، حيث دعا الديوان أعداء نتنياهو السياسيين إلى محاولة تغيير الواقع عبر صندوق الاقتراع وليس عبر مكائد لا فائدة منها بحسب البيان.

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المصدر : وكالات