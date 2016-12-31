نتنياهو ينفي ارتكاب اي مخالفات : “لن يعثروا على شيء”

نفى رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، التهم الموجهة له بارتكاب مخالفات نشرتها وسائل إعلام محلية تقول إن المدعي العام سيفتح تحقيقا جنائيا ضد نتنياهو الأسبوع المقبل.

وجاء في بيان أصدره المتحدث باسم نتنياهو أن التحقيق سيفشل في العثور على أي دليل ضد رئيس الوزراء.

وقال المتحدث بأسم نتنياهو : “كل المسائل المفترضة سيتضح أنها ضرب من الخيال وكذلك المزاعم التي تنشر حاليا في الإعلام … لن يتم العثور على شيء لأنه لا يوجد شيء للكشف عنه”.

وتابعت القناة الثانية الاتهامات بالزعم بأن نتنياهو مشتبه في تلقيه “هدايا كبيرة” من رجال أعمال محليين وأجانب. ولم تذكر القناة أي تفاصيل.

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المصدر : NBN