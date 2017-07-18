صهيب مصطفى العمر، بطل من بلادي ..

أصيب بجروح خطيرة في عينيه خلال مواجهة الارهابيين في جرود عرسال .. ها هو يعود الى مسقط رأسه في مزرعة بلدة عكار بعد تعافيه ..

استقبله ذووه واهالي البلدة بالزغاريد ونثر الارز ونحر الخراف على وقع الاغاني الوطنية .. لا عجب في ذلك، فهو ذلك المناضل الذي ضحى بعينيه من اجل ان نبقى بمأمن ..



والده الذي شكر المؤسسة العسكرية ومؤكدا على ان ابنه كان “يؤدي واجبه وهذا شرف له” .. ووالدته بدورها أكدت الدعم للمؤسسة العسكرية والقوى الامنية قائلة: “كلنا فداء الجيش، الله يحمي الجيش وفرحتي كبيرة”

كان بطلا مقداما، قدّم عينيه فداء للوطن .. ونحن نقول له: “نحنا فدا هالعيون يا وطن”

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المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام