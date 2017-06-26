نصائح للتغلب على فوبيا الأماكن المرتفعة

مع اقتراب العيد يستعد الجميع لقضاء أوقات الإجازة فى الأماكن التى يحبونها فالبعض يفضل المصايف والرحلات الداخلية والبعض الآخر يفضل الذهاب إلى البلاد المختلفة خارج مصر، ولكن هناك العديد من الناس مصابون بفوبيا الطيران والأماكن المرتفعة على الرغم أنه أكثر أمانًا من وسائل النقل الأخرى

وحسب ما ذكره موقع “healthline” هناك بعض النصائح لتخطى فوبيا الخوف من ركوب الطائرة وهي:

1- عند صعود الطائرة يجب عليك أن تبقى راكزًا فى مكانك وتأخذ نفسا عميقا

2- تجنب النظر إلى نافذة الطائرة حتى لا ترتبك ويزيد الخوف والقلق لديك

3- قبل السفر يجب عليك ممارسة الرياضة باستمرار حتى تزيل التوتر والخوف

4- حتى لا تركز فى خوفك والرهبة عليك باستماع الموسيقى أو قراءة كتاب تحبه

5- ابتعد عن الوجبات الدسمة والحارة وعليك بتناول الوجبات الخفيفة

6- قبل الرحلة يجب عليك أن تأخذ وقتا كافيًا من الراحة والنوم حتى لا تشعر بالإجهاد والتوتر

7- ابتعد عن النظر أثناء غلق الطائرة أو النظر من النافذة