نصائح لممارسة الرياضة في الشتاء

أكد البروفيسور الألماني روديغر رير على أهمية ممارسة الأنشطة الحركية في الهواء الطلق في الشتاء أيضاً وذلك لتعزيز جهاز المناعة.

وللحصول على نتائج إيجابية على الجسم من خلال الرياضة في فصل الشتاء يقدم رير، الأمين العام للجمعية الألمانية للطب الرياضي، النصائح التالية.

– الملابس المناسبة: من حيث المبدأ ينبغي عند إجراء التمارين الرياضية في درجات الحرارة المنخفضة ارتداء ما يعرف بالملابس الوظيفية، والتي تطرد الرطوبة وتشتمل على أشرطة عاكسة.

– الإحماء الصحيح: ينبغي إجراء عملية الإحماء بعناية فائقة نظراً لأن إغفال عملية الإحماء قد يضر الأوتار والأربطة. وينبغي أن يستمر الإحماء من ثلاث إلى خمس دقائق على الأقل، ومخصص لنوع الرياضة.

– التنفس الصحيح: من المهم عند أداء التمارين الرياضية في فصل الشتاء التنفس عن طريق الأنف وليس الفم، لتجنب الشعور بألم في مجرى التنفس والرئتين، كما أن مرور الهواء من الأنف يساعد على تنقيته وتدفئته وترطيبه.

– مكان مغلق: بعد الانتهاء من التمارين الرياضية مباشرة ترتفع خطورة الإصابة بنزلات البرد لذا يلزم دخول مكان مغلق بسرعة وخلع الملابس الرياضية والاستحمام وارتداء ملابس نظيفة.

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المصدر : وكالات