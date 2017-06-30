نصيحة للاستمتاع بشمس آمنة

يمكن أن يؤدي التعرض المتكرر لأشعة الشمس إلى سرطان الجلد في وقت لاحق من العمر.

ولا يستطيع المرء أن يشعر بالأشعة فوق البنفسجية، لذلك من السهل جدا أن تتعرض لحروق الشمس في المملكة المتحدة، حتى عندما لا تكون درجات الحرارة مرتفعة كثيرا.



وتكون بشرة الأطفال والرضع أكثر حساسية من البالغين.

ويجب إبقاء الرضع الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر بعيدا عن أشعة الشمس القوية المباشرة.

وقالت كلير ناصر من مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا أنه “لا ينبغي أن يترك الآباء الوقاية من سرطان الجلد للصدفة”.

وأضافت: “عادة ما تكون مستويات الأشعة فوق البنفسجية أعلى خلال الفترة بين شهر أيار وأيلول، ولا تنجح الغيوم دائما في حجب الأشعة فوق البنفسجية، وخلافا لدفء الشمس، فإن من الصعب معرفة متى قد تضرك تلك الأشعة”.

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المصدر : بي بي سي