نفّذ أكثر من 40 عملية سرقة في المحل نفسه، من هو هذا السارق المحترف؟

في حادثة مضحكة، يستنجد صاحب أحد المحال في مدينة تورونتو الكندية طالباً المساعدة، بعدما تسلّل سنجاب إلى محله وسرق ألواح الشوكولاتة، وفق ما ذكر موقع “مترو” البريطاني.

وقد ذكر صاحب المحال بول كيم أنّها ليست المرّة الاولى التي يسرق فيها السنجاب الشوكولاتة، إذ صوّرته كاميرات المحال أكثر من 40 مرّة وهو يتسلّل إلى المحل ويسرق ألواح الشوكولاتة من الرفّ السفلي ثم يخبّئها في فمه ويلوذ بالفرار. وتبيّن بحسب شريط الفيديو أنّ سنجابين يقومان بعملية السرقة هذه وليس واحداً، الأول بني اللون والثاني أسود اللون.

ناشد بول في أحد مواقع التواصل الاجتماعية طالباً المساعدة والنصيحة من الناس للتخلص من السنجاب السارق، علماً أنّه كان قد اتّصل بمركز خدمات الحيوانات الذي طلب منه قتل السنجاب ولكنّه رفض، كما أنّه لا يمكن أن يرشّ رقائق الفلفل الحار على الشوكولاتة لأنّ ذلك قد يؤذي الصغار الذين يشترونها.

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المصدر : NBN