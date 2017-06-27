نقولا: الشوائب في القانون النسبي يمكن تعديلها بهدف تحسين التمثيل

اعتبر عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب نبيل نقولا ان “قانون الانتخاب النسبي الذي أقر يشرك الجميع في القرار وتحمل المسؤوليات، مشيرا الى ان الانجاز الذي حصل فتح الطريق امام تمثيل الجميع، والشوائب التي حصلت في القانون يمكن تعديلها لاحقا، في حال كانت التعديلات لتحسين القانون”.

وأكد نقولا في حديث للـ NBN، ان “لغة المحادل مرفوضة بعد السير بالنسبية”، لافتا الى ان “التيار الوطني الحر ربما لم يخدمه القانون بالسياسة ولكنه خدم لبنان بنوعية التمثيل في السلطة”، وحذر “من الذهاب بمسار احتيالي على النسبية لقطع الطريق على الآخرين بأن يتمثلوا بحسب النسبة التي يمثلونها”.

نقولا اعتبر ان “المشكلة الطائفية في لبنان ليست في النصوص بل في النفوس”، معتبرا ان النظام العلماني يحمي الجميع والعلمانية ليست إلحاد”، ولفت الى ان “الأمور الحياتية تهم الناس أكثر من السياسية، والملفات الحيوية التي يجب معالجتها كثيرة وسلسلة الرتب والرواتب هي جزء من هذه الملفات المهمة، ولكنها ليست الوحيدة “.

ودعا الى “اعادة العمل بعقوبة الاعدام لتشكل رادعا لضبط الجريمة وذكر في هذا الاطار ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلب من القضاء التشدد في الأحكام وعدم ايجاد اسباب تخفيفية للجرائم الشائنة”.

print

المصدر : NBN