نيمار: لا ألهث خلف الكرة الذهبية

أعلن نجم المنتخب البرازيلي وفريق برشلونة نيمار دا سيلفا، الاثنين، أنه لا يزاول كرة القدم من أجل الفوز بالكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الجائزة هي أحد أهدافه.

وقال نيمار في مقابلة نشرها موقع النادي الكاتالوني على الإنترنت “لا بأس اذا لم أفز بالكرة الذهبية”.

وتابع بعد اسبوعين على فشله في الحلول بين الخمسة الأوائل في الجائزة التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول”، وكانت هذه السنة من نصيب نجم ريال مدريد ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، “لا ألعب كرة القدم من أجل الفوز بالكرة الذهبية، ألعب كرة القدم لكي أكون سعيدا ولأنني أعشق ذلك، وللأسف ليس هناك سوى فائز واحد”.

ونقلت فرانس برس عن نيمار قوله “بطبيعة الحال، انها أحد أهدافي ولكنني لن أموت إذا لم أفز بها”.

وكان نيمار حل قد ثالثا عام 2015 وخامسا في 2016 ودائما خلف الثنائي المسيطر على الجائزة منذ عام 2008، زميله في برشلونة ليونيل ميسي (5 مرات) ورونالدو (4 مرات).

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المصدر : NBN