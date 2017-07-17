نيمار لا يريد العيش في ظل ميسي

فجرت صحيفة سبورت الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل في تقرير نشرته صباح اليوم الاثنين، حيث أكدت على أن نيمار مهاجم برشلونة بدأ يفكر بالرحيل عن صفوف الفريق.

وأوضحت الصحيفة المعروفة بميولها لبرشلونة أن نيمار استمع باهتمام للعروض المقدمة إليه للمرة الأولى، رغم أنه يتلقى عروض بشكل مستمر في كل صيف.

وأضاف التقرير أن الأشخاص المقربين من المهاجم البرازيلي يحثوه على الرحيل عن برشلونة لكي لا يبقى يلعب في ظل زميله ليونيل ميسي الذي يعد النجم الأول في الفريق.

كما أشارت الصحيفة الكاتالونية إلى أن نيمار حقق كل شيء ممكن مع برشلونة باستثناء الفوز بالكرة الذهبية، وهو يرى أن التتويج بها سيكون مستحيلاً بوجود ميسي.

وكشفت سبورت عن تلقي برشلونة عروض عديدة من باريس سن جيرمان، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وتلقى نيمار اتصال هاتفي من جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد لإقناعه بالانتقال إلى ملعب أولد ترافورد من أجل قيادة خط الهجوم.

وعلى الجانب الآخر، أكدت الصحيفة على أن إدارة برشلونة ترفض التخلي عن اللاعب بأي ثمن وترى أنه يشعر بالسعادة في النادي كونه جدد عقده حتى عام 2021 في أكتوبر الماضي.

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المصدر : وكالات