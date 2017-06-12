نيمار يتفوق على ميسي ورونالدو في قائمة أغلى لاعبي العالم !

أعلن مرصد “CIES” الخاص بأرقام وأسعار لاعبي كرة القدم عن قائمة أغلى 110 لاعب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، وتصدرها النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق برشلونة الإسباني.

وتواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي زميل نيمار في برشلونة بالمركز الرابع، بينما حلَّ البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد في مركز متأخر “الحادي عشر”.

وجاء أفضل لاعبان في العالم ميسي ورونالدو بسبب سنهم المتقدم حيث يبلغ كريستيانو 32 عاما، وليونيل 29 عاما.

ويعتبر كريستيانو رونالدو هو أكبر لاعب تواجد في قائمة أغلى 110 لاعب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، والفرنسي كيليان مبابي مهاجم موناكو هو أصغر لاعب في القائمة بعمر الـ18 عام، حيث سعره يبلغ 92.6 مليون يورو.

وعلى الصعيد العربي تواجد لاعب واحد فقط في القائمة وهو المصري محمد صلاح في المركز الـ40 بمبلغ يقدر بـ67.5 مليون يورو.

وتواجد ثنائي توتنهام هوتسبور ديلي ألي وهاري كين في المركزين الثاني والثالث بعد أدائهما الرائع مع السبيرز في المواسم السابقة.

وجاء ترتيب أغلى لاعبي القائمة كالتالي:

1. نيمار دا سيلفا “201.7 مليون يورو”

2. ديلي ألي “155.1 مليون يورو”

3. هاري كين “153.6 مليون يورو”

4. ليونيل ميسي “151.7 مليون يورو”

5. أنطوان غريزمان “150.3 مليون يورو”

6. لويس سواريز “140.8 مليون يورو”

7. بول بوغبا “140.8 مليون يورو”

8. غونزالو هيغواين “120.2 مليون يورو”

9. إيدين هازارد “117.2 مليون يورو”

10. باولو ديبالا “115.3 مليون يورو”

11. كريستيانو رونالدو “122.4 مليون يورو”

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المصدر : NBN