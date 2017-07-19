نيمار يرد بشكل رسمي على أخبار انتقاله لباريس سان جيرمان

أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق برشلونة الإسباني أنه سعيد مع ناديه الكتالوني، مشيراً إلى استعداده لبداية الموسم الجديد مع البلوغرانا.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في الأيام الماضية عن استعداد النادي الباريسي “سان جيرمان” لدفع الشرط الجزائي المتواجد في عقد نيمار الذي يقدّر بـ222 مليون يورو.

ونشر موقع “Globe esporte” البرازيلي صورة لنيمار وهو بجانب لاعبي منتخب البرازيل المتواجدين في باريس سان جيرمان كدليل آخر على اقتراب انضمامه لصفوف الفريق الفرنسي.

ولكن اللاعب خرج سريعاً لنفي هذه الأخبار، حينما تحدث لموقع “جول” العالمي قائلاً “الموسم الماضي كان الأفضل لي على الإطلاق، فأنا تكيفت على أجواء المدينة، والنادي وسعيد حقاً بتواجدي هنا”.

وأضاف “الموسم الماضي شعرت بالراحة في اللعب، بالرغم من فشلنا في تحقيق أهدافنا، ولكننا لعبنا مباريات عظيمة، الآن نحن نرغب في الاستعداد بالشكل الأمثل للموسم الجديد بأفضل طريقة ممكنة”.

الجدير بالذكر أن عقد نيمار ينتهي مع برشلونة عام 2021.

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المصدر : NBN