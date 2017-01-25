هاشتاغ “#النسبية_خلاص_لبنان” .. يتصدر “تويتر” بعدما أطلقته قناة الـ NBN

أطلقت قناة الـ NBN مساء اليوم الأربعاء، هاشتاغ “#النسبية_خلاص_لبنان” بعدما قالها رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره، وذلك بالتزامن مع حالة الحراك السياسي التي يشهدها لبنان للوصول إلى قانون انتخابي جديد عادل وعصري يكون على مستوى تطلعات المواطن والأحزاب السياسية والطوائف كافة.

المغردون تفاعلوا مع الهاشتاغ بشكل كبير ونشروا تصاريح سابقة للرئيس بري والإمام المغيب السيد موسى الصدر تتحدث عن النسبية ودورها في بناء الوطن، وكان من بين المشاركين وزير المال علي حسن ووزيرة التنمية الإدارية عناية عز الدين بالاضافة للنائبين عن كتلة التنمية والتحرير علي بزي وعلي خريس وعدد كبير من الاعلاميين والناشطين.

في ظل البحث عن صيغة قانون انتخابي جديد .. قناة الـ NBN تطلق هاشتاغ #النسبية_خلاص_لبنان

شاركونا وعبروا عن آرائكم pic.twitter.com/TfQWh5AZxh — NBN Television (@nbnlebanon) January 25, 2017

النسبية عقد تأمين طويل الأمد على مستقبل أولادنا، وعلى تعايشهم وانسجامهم ونمو كفاءاتهم.#النسبية_خلاص_لبنان — Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) January 25, 2017

النسبية ليست هدفا بحد ذاتها،لكنها طريقنا الى المواطنة وإلغاء تصنيف بعضنا البعض، والتصارع على التفاصيل وإلهاء المواطن بها#النسبية_خلاص_لبنان — Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) January 25, 2017

النسبية مدخلنا الأهم إلى المحاسبة ومكافحة الفساد المتلطي بالطائفية، ونقل العمل السياسي نحو البرامج وليس الانتماء الفئوي#النسبية_خلاص_لبنان — Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) January 25, 2017

#النسبية_خلاص_لبنان

هي حق يؤمن لكل اللبنانيين المساهمة في تشكيل صورة الوطن — عناية عز الدين (@InayaEzzeddine) January 25, 2017

#النسبية_خلاص_لبنان قبل ما يخلص لبنان — Ali Bazzi (@DeputyAliBazzi) January 25, 2017

نريد قانون انتخابي عصري يؤمن التمثيل الصحيح..

#النسبيه_خلاص_لبنان — ali khreiis (@AliKhreiis) January 25, 2017

#النسبية_خلاص_لبنان..عداً ونقداً وبلا نواقص "اكثرية" و "خلطات" على قياس البعض تنتج "تشوهات" خلقية. — سالم زهران (@salemzahran05) January 25, 2017

#النسبيه_خلاص_لبنان وقضاءٌ علی العصبيات واتاحة مساحة لإسترداد الحقوق المسلوبة للكثيرين — علي شعيب (@ASheib) January 25, 2017

هذا ما قاله الأخ الرئيس #نبيه_بري اليوم لمن يهمه الأمر: " #النسبية_خلاص_لبنان " – واذا قلنا قولاً نفعل – — مصدر مسؤول (@fouadkhreis) January 25, 2017

لا اصلاح ولا تغيير الا بالنسبية.#النسبية_خلاص_لبنان — Sawsan Safa (@SawsanSafa) January 25, 2017

#النسبية_خلاص_لبنان و المسألة غير نسبية…يا معها …او ضدها — ali noureddine (@alinour80) January 25, 2017

• قانون الـ60 خراب للبلد …

• النسبية قد تخسر الاحزاب مقاعد نيابية ونحن منهم، لكنها تربح لبنان…#النسبية_خلاص_لبنان — الزعيم (@zaaeim) January 25, 2017

#النسبيه_خلاص_لبنان بالتأكيد …شرط أن تكون تقسيمات الدوائر الإنتخابية عادلة ومعاييرها موحدة. — Yazbek Wehbe (@YazbekWehbe) January 25, 2017

#النسبية_خلاص_لبنان

اذا تم اقرار قانون النسبية رح اترشح 💃💃💃 — عباس زهري #سكر_خطك (@zahriabbas2) January 25, 2017

قبل ان تتفتح اعينكم على معنى الوطن ومعاني الاوطان وقبل سن بلوغكم للمواطنية قال سيد السادة #موسى_الصدر ان #النسبية_خلاص_لبنان فاستفيقوا… — Yehya Weizani (@yehyaa1983) January 25, 2017

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المصدر : NBN