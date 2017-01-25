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هاشتاغ “#النسبية_خلاص_لبنان” .. يتصدر “تويتر” بعدما أطلقته قناة الـ NBN

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مصنف: المميز, منوعات, منوعات الرئيسية صورة كبيرة, يحدث الان
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هاشتاغ “#النسبية_خلاص_لبنان” .. يتصدر “تويتر” بعدما أطلقته قناة الـ NBN

أطلقت قناة الـ NBN مساء اليوم الأربعاء، هاشتاغ “#النسبية_خلاص_لبنان” بعدما قالها رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره، وذلك بالتزامن مع حالة الحراك السياسي التي يشهدها لبنان للوصول إلى قانون انتخابي جديد عادل وعصري يكون على مستوى تطلعات المواطن والأحزاب السياسية والطوائف كافة.

المغردون تفاعلوا مع الهاشتاغ بشكل كبير ونشروا تصاريح سابقة للرئيس بري والإمام المغيب السيد موسى الصدر تتحدث عن النسبية ودورها في بناء الوطن، وكان من بين المشاركين وزير المال علي حسن ووزيرة التنمية الإدارية عناية عز الدين بالاضافة للنائبين عن كتلة التنمية والتحرير علي بزي وعلي خريس وعدد كبير من الاعلاميين والناشطين.

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المصدر : NBN

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