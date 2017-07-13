هاشم: السلسلة حق ولا يمكن التغاضي عنها أو الإستمرار بالمماطلة

أشار عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب قاسم هاشم، الى أن “تحديد موعد الجلسة التشريعية في 18 و19 الجاري دحض كل التأويلات حول عدم وضوح الرؤية بشأن إقرار سلسلة الرتب والرواتب”، مؤكدا ان “ما سمعناه بالأمس لا يعدو كونه تأويلات، موضحاً ان رئيس مجلس النواب نبيه بري، كان بانتظار انعقاد هيئة مكتب المجلس ليحدّد موعد الجلسة”، مذكرا “أن بري أعلن منذ فترة، أن تموز سيكون شهر إقرار السلسلة، وإعادة تفعيل نشاط المجلس من حيث الرقابة والتشريع”.

وفي حديث صحافي، استبعد هاشم، حصول خلاف في الجلسة التشريعية حول ما جاء ضمن بنود السلسلة، لافتاً الى أن “النقاش لم يتوقف حول التفاصيل الواردة فيها، مشدّداً على وجود تفاهم حول ضرورة إنصاف المتقاعدين”.

هاشم أكد “إمكانية ايجاد أبواب كثيرة للتمويل، من خلال إقفال بعض أبواب الهدر التي أصبحت واضحة أمام الجميع خلال مناقشة الموازنة، حيث أثارت لجنة المال والموازنة بالأمس قضية الأبنية المستأجرة من قبل الدولة اللبنانية بالإضافة الى ملف الجمعيات التي لا تتوخى الربح”.

وإذ شدّد هاشم، على وجود بنود عديدة تحتاج الى إعادة النظر وستؤدي الى توفير الأموال على الخزينة وبالتالي تؤمّن تمويل السلسلة، أضاف ان “حين تتوفّر الإرادة نكون قادرين على ايجاد مصادر تمويل دون أن نضيف الأعباء على الفقراء ومحدودي الدخل”.

ولفت هاشم، الى أن “موضوع السلسلة استوفى الكثير من النقاش في المراحل السابقة، كما أن القوى السياسية أعلنت مواقفها مراراً وتكراراً، وبالتالي أصبح من الواضح أن السلسلة حق لأصحابها ولا يمكن التغاضي عنها أو الإستمرار بسياسة المماطلة أكثر فأكثر”، وختم مؤكداً أن “البند الأول على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأسبوع المقبل هو السلسلة”.

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المصدر : وكالات