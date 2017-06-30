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هايلي: أميركا تنتظر تسمية المسؤولين عن استخدام الكيميائي في خان شيخون

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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هايلي: أميركا تنتظر تسمية المسؤولين عن استخدام الكيميائي في خان شيخون

أعلنت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي بان بلادها تنتظر من لجنة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تسمية المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة خان شيخون السورية يوم 4 نيسان، مشيرة إلى أن “تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أثبت ما كنا نعرفه، استخدام ضد الشعب السوري أسلحة كيميائية”، مضيفة: “الآن عقب معرفتنا للحقيقة التي لا يمكن إنكارها، ننتظر تحقيق مستقل يؤكد بالضبط من هو المسؤول عن هذه الاعتداءات الوحشية، لاستعادة العدالة للضحايا “.
وأشارت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أعدت يوم أمس تقريرا جديد، يؤكد استخدام السارين أو مادة مشابه له بالهجوم الذي وقع على بلدة خان شيخون 4 أبريل.

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المصدر : وكالات

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