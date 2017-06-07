هذا ما فعله سعوديون بأبنائهم الذين يحملون اسم “تميم” !

قرر عدد من السعوديين الذين يحمل أبناؤهم اسم “تميم”، تغييره إلى اسم “سلمان”، وذلك تضامنا مع قرار السعودية بقطع العلاقات مع قطر.

وتداول راود مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديو لسعوديين غيروا أسماء أبنائهم من تميم إلى سلمان.

وانتشر مقطع فيديو لسعودي يؤكد أنه قام بتغيير اسم ابنه من تميم إلى سلمان تضامنا مع قرارات مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطع علاقاتها مع الدوحة.

قال الرجل الذي يدعى عبد الله ناصر الفرد القحطاني، وهو أحد سكان منطقة عسير، في مقطع فيديو وطفله أمامه: “إني غيرت اسم ابنى من تميم إلى سلمان بعد الأحداث الأخيرة، وابني عنده سنتين”.

كما نشر حساب باسم فيصل ناصر الحربي، تغريدة قال فيها: “تضامنا مع قرارات المملكة وحلفائها بقطع العلاقات مع قطر، قررت تغير اسم ابني من تميم إلى سلمان حفظ الله قيادتنا وسدد للخير خطاهم”.

مواطن سعودي بعد #قطع_العلاقات_مع_قطر قرر تغيير اسم ابنه من تميم الى سلمان pic.twitter.com/amoczCo8Ic — جريدة خيطان (@KhaitanNews) June 5, 2017

​وحساب آخر باسم سلطان نشر صورة لوثيقة تغيير الأسماء، وبها تعديل اسم من تميم إلى سلمان.

مواطن سعودي يغير اسم ابنه من تميم الى سلمان الحزم بعد الخلافات الخليجية مع قطر #قطع_العلاقات_مع_قطر #قطر_جنت_على_نفسها #سلمان_الحزم pic.twitter.com/uW6VI7IDE6 — Sultan (@t_sultanali) June 5, 2017

​وعلق على التغريدة: “مواطن سعودي يغير اسم ابنه من تميم إلى سلمان الحزم بعد الخلافات الخليجية مع قطر”.

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المصدر : NBN