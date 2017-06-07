  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
منوعات

هذا ما فعله سعوديون بأبنائهم الذين يحملون اسم “تميم” !

Posted by
تاريخ:
مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية, يحدث الان
اترك تعليقا
68 Views
هذا ما فعله سعوديون بأبنائهم الذين يحملون اسم “تميم” !

قرر عدد من السعوديين الذين يحمل أبناؤهم اسم “تميم”، تغييره إلى اسم “سلمان”، وذلك تضامنا مع قرار السعودية بقطع العلاقات مع قطر.
وتداول راود مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديو لسعوديين غيروا أسماء أبنائهم من تميم إلى سلمان.
وانتشر مقطع فيديو لسعودي يؤكد أنه قام بتغيير اسم ابنه من تميم إلى سلمان تضامنا مع قرارات مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطع علاقاتها مع الدوحة.

قال الرجل الذي يدعى عبد الله ناصر الفرد القحطاني، وهو أحد سكان منطقة عسير، في مقطع فيديو وطفله أمامه: “إني غيرت اسم ابنى من تميم إلى سلمان بعد الأحداث الأخيرة، وابني عنده سنتين”.

كما نشر حساب باسم فيصل ناصر الحربي، تغريدة قال فيها: “تضامنا مع قرارات المملكة وحلفائها بقطع العلاقات مع قطر، قررت تغير اسم ابني من تميم إلى سلمان حفظ الله قيادتنا وسدد للخير خطاهم”.

​وحساب آخر باسم سلطان نشر صورة لوثيقة تغيير الأسماء، وبها تعديل اسم من تميم إلى سلمان.

​وعلق على التغريدة: “مواطن سعودي يغير اسم ابنه من تميم إلى سلمان الحزم بعد الخلافات الخليجية مع قطر”.

print
المصدر : NBN

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class