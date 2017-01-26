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هذا ما قاله زيدان بعد إقصاء ريال مدريد من بطولة كأس ملك إسبانيا

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية
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هذا ما قاله زيدان بعد إقصاء ريال مدريد من بطولة كأس ملك إسبانيا

قلل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد من أهمية الإقصاء من بطولة كأس ملك إسبانيا بعد تعادل الفريق مع سيلتا فيجو بهدفين لمثلهما في مواجهة إياب ربع النهائي وخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

ويرى زيدان أن فريقه قدم مباراة جيدة اليوم وكان قريب جداً من التأهل لولا هدف سيلتا فيجو الأول الذي عقد الأمور على ريال مدريد.

وقال زيزو في مؤتمر صحفي عقده  “لقد لعبنا 35 دقيقة بشكل رائع، ثم جاء هدف سيلتا فيجو بحظ سيء، لم نستسلم ولعبنا مباراة رائعة في نهاية المطاف”.

وتابع “هناك بعض المشاعر الإيجابية، لأننا لعبنا مباراة جيدة، لكن تم إقصائنا من البطولة وهذا أمر ليس جيد بالنسبة لنا، عندما تلعب بشكل سيء وتخسر فهذا أمر مختلف، لكن لا يوجد داعي للوم أحد اليوم فقد قدمنا مباراة تكتيكية مميزة وصعبا مهمة الخصم”.

وأنهى زيزو حديثه “ما زال لدينا بطولتين للتنافس عليهم وسنقاتل حتى النهاية، علينا الآن التفكير في الليجا ودوري الأبطال، هذه المباراة أصبحت من الماضي ويجب أن نركز على مباراة يوم الأحد”.

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المصدر : NBN

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