هذا ما قاله “مجتهد” عن تقرير “نيويورك تايمز” حول إطاحة بمحمد بن نايف

واصل المغرد السعودي الشهير “مجتهد” تعليقاته على الوضع في الداخل السعودي، بخاصة ما يتعلق بالإطاحة بولي العهد السابق، محمد بن نايف.

وفي هذا السياق، علّق “مجتهد” على تقرير صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية حول الإطاحة بابن نايف، قائلا في تغريدة، مساء الأربعاء، إن نظرية أن “وضع ابن نايف العقلي تدهور بسبب الإدمان” هي معلومة تم “تسريبها” من “فريق ابن سلمان لتبرير إقصاء ابن نايف”.

وأضاف “مجتهد” أن “نيويورك تايمز” “وقعت في فخ ابن سلمان، وبررت إقصاء ابن نايف من حيث لا تعلم”، أما الأكثر إثارة فيتمثل في قول “مجتهد” إن ابن سلمان يسعى “الآن لتسريب وضع والده العقلي حتى يبرر القفز على العرش”، من دون أن يقدم تفصيلات أخرى حول موعد حدوث ذلك.

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المصدر : NBN