هذا ما يحصل لجسمك عند تناول العسل على الريق

يحتوي عسل النحل على العديد من الفيتامينات المهمة لبناء الجسم، وللبشرة والشعر، كما أنه يحمينا من الأمراض المختلفة، لذا من المهم التعرّف على فوائد عسل النحل على الريق للريجيم والجسم والبشرة وللوقاية من أمراض المعدة والقلب.

فوائد عسل النحل على الريق للريجيم:

يقلل من السمنة المفرطة.

يحمي الجسم من تراكم السكر.

يقلل من معدلات الكوليسترول الضار في الدم.

يساعد تناول عسل النحل على الريق على إنقاص الوزن.

يحتوي العسل على سعرات حرارية أقل من السكر العادي، لذا فيمكنك أثناء اتباع الريجيم، استبدال السكر بالعسل.

فوائد عسل النحل على الريق للبشرة:

يرطب البشرة وينعمها.

يعالج حب الشباب.

يكسب الجلد المرونة ويحسن من شكل الجلد ويظهره أكثر شباباً.

يحتوي العسل على مضادات للأكسدة، ما يكسب البشرة النضارة والحيوية اللازمة لها.

فوائد عسل النحل على الريق للجسم:

ينظم نشاط الجسم، ويحسن من وظائفه.

يحسن من وظائف الجهاز الهضمي.

مطهر للأمعاء والمعدة.

يخفف من الأحماض المترسبة في المعدة.

يقوي جهاز المناعة، وهذا يعزز من مقاومة البكتيريا والفيروسات، فالعسل غني بالمعادن والفيتامينات التي تحارب وجود البكتيريا، والعسل غني بمضادات الأكسدة.

تناول العسل على الريق يحمي من الإصابة بالحساسية الموجودة في الجو في فصل الربيع.

من فوائد عسل النحل على الريق أنه يمنع الإرهاق والإجهاد الذي نشعر به خلال اليوم ، ويمد الجسم بالطاقة.

يساعد تناول ملعقة من العسل على الريق على تنظيم عمل الجهاز التنفسي مثل التهابات الحلق، ويخفف من نوبات السعال الشديد.

يقلل من مشاكل القلب والأوعية الدموية.

يقضي على الاكتئاب والتوتر، فهو يدفع الإنسان للشعور بالاسترخاء، كما أنه يحسن المزاج.

علاج سريع للجروح.

شفاء سريع للحروق، فيستعمل كمعقم لمكان الحرق ومرطب خارجي على سطح الجلد.

يحمي العين من الحساسية والرمد الحبيبي، والتهابات العين.

يعالج الأنيميا وأمراض عسر الهضم.

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المصدر : سبوتنيك