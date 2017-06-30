هذا ما يفعله الثوم اذا تناولته صباحاً على الريق !!

على الرغم من قوة مذاق الثوم ورائحتها غير المقبولة، إلا أنها تعد من أكثر البهارات المفيدة لصحة الإنسان، فقد اكتشف الأطباء أن الثوم يشفي الكثير من الأمراض ويكافحها.

وإليكم ماذا يحدث في جسمك عند تناول الثوم في الصباح على الريق:

1- يقلل من ارتفاع ضغط الدم: فهو أفضل علاج طبيعي لارتفاع ضغط الدم كونه يساعد في السيطرة على ضغط الدم وتحسين تدفق الدم.

2- مضاد للالتهابات: حيث أن له خصائص مضادة للالتهابات، ما يجعله مثالياً لتخفيف جميع أنواع الألم خاصة التهاب المفاصل.

3- محاربة العدوى: فالثوم يؤمن الحماية من مضادات الميكروبات، كما يعمل كمطهر طبيعي قوي ويمنع انتشار الأمراض المعدية.

4- مفيد لصحة الرئة: فالثوم علاج قوي لأمراض التنفس، ويكافح مرض السل، الالتهاب الرئوي، التهاب الشعب الهواءية ونزلات البرد.

5- مضاد للسرطان: حيث يحتوي الثوم على مركبات الكبريت التي تمنع انتشار الخلايا السرطانية الجديدة، كمت يمنع الإصابة بسرطان المعدة والقولون، سرطان الثدي والمريء والرئة.

print

المصدر : وكالات