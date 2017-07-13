هذا هو تحديث واتساب الجديد !!

أتاح تطبيق المراسلات الأشهر في العالم “واتساب” لمستخدميه إمكانية إرسال أي نوعٍ من الملفات إلى المستخدم الآخر.

وبعد التحديث الأخير لتطبيقها، أتاحت شركة واتساب المملوكة من فيسبوك، إرسال ملفات من نوع PDF، ZIP archive، Excel Table، وحتى ملف من نوع APK على شرط أن لا يتخطى حجم هذه الملفات الـ 100 ميغابيت على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد والـ 128 ميغابيت على نظام تشغيل iOS.

بالإضافة إلى ذلك، ستدعم واتساب في التحديث الأخير ميزة إرسال صور jpeg عبر التطبيق من دون خسارة جودة الصورة أو تصغير حجمها. وبإمكانكم اليوم إرسال الكثير من الصور التي ستصل إلى المتلقي ضمن رسالة واحدة.

أما عن ميزة الاتصال المجاني عبر واتساب، فغيّرت الشركة في كيفيّة الردّ على الاتصال إذ على المستخدم أن يسحب زرّ الإجابة إلى الأعلى وليس إلى الجانب الآخر.

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المصدر : وكالات