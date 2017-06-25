هذه الدولة عاشت أسوأ شهر رمضان منذ 2001

شهدت أفغانستان هذا العام أسوأ شهر رمضان منذ بداية الغزو الأميركي في 2001، من حيث التفجيرات الإرهابية فقد سقط 200 قتيل و700 جريح على الأقل معظمهم من المدنيين.

وقال المحلل السياسي الجنرال عبد الواحد طاقات في سياق الأحداث الدموية التي شهدتها أفغانستان خلال شهر رمضان: “هذا أكثر الشهور دموية للأفغان ولجميع الذين يؤدون فريضة الصوم”.

وشهد شهر رمضان الذي بدأ في 27 أيار الماضي هجوما استخدمت فيه شاحنة مفخخة وسط كابول في 31 أيار، وأسفر الاعتداء الذي استهدف الحي الدبلوماسي، وهو الأسوأ في كابول خلال 16 عاما، عن 150 قتيلا على الأقل، جميعهم من الأفغان، و400 جريح.

وحمل الاعتداء مئات المدنيين على التظاهر احتجاجا على التسيب الأمني، وقتل أربعة منهم على الأقل برصاص الشرطة.

كما فجر ثلاثة انتحاريين أنفسهم في اليوم التالي، في الـ2 من حزيران الحالي، خلال تشييع جنازة أحد القتلى، أسفر عن مقتل 7 أشخاص.

كما بدأت الاعتداءات بتفجير سيارة فخختها حركة طالبان في خوست (شرق) واستهدفت مجموعة أمنية تمولها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.أي.أيه) وأسفر التفجير عن مقتل 13 شخصا وإصابة 6.

كما هاجمت حركة طالبان وتنظيم “داعش”، المنتشر خصوصا في الشرق، خلال الشهر الفضيل مسجدا في كابول، ومصلى في هرات (شرق) وعددا من مواقع قوى الأمن في ولايتي بروان وباكتيا، فقتل 20 شخصا وأصيب العشرات.

وفي الـ27 من رمضان، أسفر تفجير سيارة مفخخة عن مقتل 34 شخصا وحوالي 60 جريحا في لشكر قاه عاصمة هلمند في الجنوب الأفغاني.

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المصدر : (روسيا اليوم)