هذه عطلة الأعياد

اصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مذكرة ادارية قضت باقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة الاعياد المجيدة، جاء فيها:
تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يومي الاثنين الواقع فيهما 26/12/2016 و2/1/2017 بمناسبة الاعياد المجيدة.
كما اصدر الرئيس الحريري مذكرة قضت باقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الارمنية الارثوذكسية، جاء فيها:
استنادا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، القاضي بتعيين الاعياد والمناسبات الرسمية.
تقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة الواقع فيه 6 كانون الثاني 2017 وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الارمنية الارثوذكسية.
المصدر : NBN