هذه عطلة الأعياد

اصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مذكرة ادارية قضت باقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة الاعياد المجيدة، جاء فيها:

تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يومي الاثنين الواقع فيهما 26/12/2016 و2/1/2017 بمناسبة الاعياد المجيدة.

كما اصدر الرئيس الحريري مذكرة قضت باقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الارمنية الارثوذكسية، جاء فيها:

استنادا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، القاضي بتعيين الاعياد والمناسبات الرسمية.

تقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة الواقع فيه 6 كانون الثاني 2017 وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الارمنية الارثوذكسية.

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المصدر : NBN