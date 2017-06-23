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هذه هي الدولة الاكثر دموية بنظر الرئيس الاميركي

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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هذه هي الدولة الاكثر دموية بنظر الرئيس الاميركي

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحماية موطنيه عن طريق بناء الجدار العازل مع المكسيك.

وكتب ترامب في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “المكسيك ثاني البلدان الأكثر دموية بعد سوريا بسبب تجارة المخدرات، حتما سنبني الجدار العازل”.

يذكر أن بناء الجدار العازل كان من أهم نقاط الحملة الانتخابية لترامب. وأثارت هذه المخططات استياء لدى المكسيك وداخل الولايات المتحدة أيضا.

وقال ترامب مؤخرا إن الجدار العازل على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك سيكون “شمسيا” المقصود هنا أن بطاريات الطاقة الشمسية ستكون على سطح الجدار.

 

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المصدر : وكالات

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