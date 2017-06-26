هكذا أصبحت حال إيهود أولمرت في سجنه !

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة غير مسبوقة لأول رئيس وزراء سابق للاحتلال الإسرائيلي يقضي عقوبة السجن، وهو إيهود أولمرت، الذي شنَّ حربين مدمرتين ضد لبنان عام 2006 وقطاع غزة 2008، أسفرتا عن انهيار شعبيته واستقالته في سبتمبر 2008 واستمر في إدارة أعمال الحكومة حتى عام 2009.

وتكشف الصورة البائسة لأولمرت الوضع المتردي الذي وصل إليه بفعل السجن والمرض.

والمرجح أن تكون تلك الصورة المتداولة لأولمرت التقطت له أثناء وجوده بالمستشفى خلال الأيام القليلة الماضية.

وبعد شهرين من تولي إيهود أولمرت رئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلية عام 2006، شن حرباً على لبنان، وقبل شهرين من نهاية ولايته أعلن حرباً على غزة عام 2008، وواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إخفاقات في الحربين وارتكب فظائع ضد المدنيين، ولكن أولمرت سقط في النهاية بسبب قضية رشوة.

وكشفت المتحدثة باسم مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية أن أولمرت (71 عاماً) نقل إلى المستشفى الثلاثاء الماضي، بعد شكواه من آلام في الصدر.

وينتظر أولمرت أيضاً قراراً قضائياً بعد أن داهمت الشرطة دار النشر التي تخطط لنشر مذكراته. وقال مكتب المدعي العام إن الشرطة تحقق في ما إذا كان أولمرت قد تطرق إلى معلومات حساسة عن الأمن القومي في مذكراته المقبلة، التي كتبها في السجن وفقاً لما ذكرته صحيفة (يديعوت أحرونوت) على موقعها الإلكتروني.

print

المصدر : NBN