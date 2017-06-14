هكذا تقسّم الدوائر الانتخابية الـ15 في القانون الجديد

مشروع الدوائر في قانون الانتخاب الجديد:
- دائرة بيروت الاولى: الاشرفية – الرميل – الصيفي – المدور
- دائرة بيروت الثانية: الباشورة – دار المريسة – رأس بيروت – زقاق البلاط – المزرعة – المصيطبة – الميناء الحصن – المرفأ
- دائرة صيدا – جزين
- دائرة الزهراني – صور
- دائرة النبطية – بنت جبيل – مرجعيون – حاصبيا
- دائرة الشوف – عاليه
- دائرة بعبدا
- دائرة المتن
- دائرة كسروان – جبيل
- دائرة زحلة
- دائرة بعلبك – الهرمل
- دائرة البقاع الغربي – راشيا
- دائرة البترون – الكورة – بشري – زغرتا
- دائرة طرابلس – المنية – الضنية
- دائرة عكار
المصدر : NBN