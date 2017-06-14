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هكذا تقسّم الدوائر الانتخابية الـ15 في القانون الجديد

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هكذا تقسّم الدوائر الانتخابية الـ15 في القانون الجديد

مشروع الدوائر في قانون الانتخاب الجديد:

  • دائرة بيروت الاولى: الاشرفية – الرميل – الصيفي – المدور
  • دائرة بيروت الثانية: الباشورة – دار المريسة – رأس بيروت – زقاق البلاط – المزرعة – المصيطبة – الميناء الحصن – المرفأ
  • دائرة صيدا – جزين 
  • دائرة الزهراني – صور 
  • دائرة النبطية – بنت جبيل – مرجعيون – حاصبيا
  • دائرة الشوف – عاليه
  • دائرة بعبدا
  • دائرة المتن
  • دائرة كسروان – جبيل
  • دائرة زحلة
  • دائرة بعلبك – الهرمل
  • دائرة البقاع الغربي – راشيا
  • دائرة البترون – الكورة – بشري – زغرتا
  • دائرة طرابلس – المنية – الضنية
  • دائرة عكار
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المصدر : NBN

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