هكذا هنأ ترمب أعداءه بالعام الجديد !

في خرجة جديدة من خرجاته اللافتة، لم تكن تهنئة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، دبلوماسية وتقليدية، بل جاءت عاكسة لشخصيته المثيرة للجدل، فلم تخل من بهارات ورسائل مبطنة لمن نعتهم بالأعداء.

إذ وجه دونالد ترمب، السبت، عبر تويتر تهانيه بالعام الجديد، شاملا حتى “أعداءه الكثر” الذين تجنب تسميتهم.

وكتب ترمب في تغريدة عبر تويتر “أتمنى للجميع عاما سعيدا حتى لأعدائي الكثر الذين حاربوني وتعرضوا لهزيمة قاسية جعلتهم لم يعودوا يدرون ماذا يفعلون” قبل أن ينهي تغريدته بكلمة “حب”.

وقبل ثلاثة أسابيع من تسلمه مهامه كرئيس للبلاد في 20 يناير، لا تزال الولايات المتحدة تعيش أجواء انقسام عززتها حملة انتخابية قاسية جدا بينه وبين منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2016