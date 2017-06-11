هل الزواج مفيد للصحة؟

كشف باحثون أنّ الزواج مفيد للصحة، فهو يزيد من فرص البقاء على قيد الحياة في حال معاناة الأفراد حالات قد تؤدي إلى إصابتهم بأمراض القلب مثل ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

وبناء على دراسة أجراها الباحثون على نحو مليون بالغ بريطاني، تبيّن أنّ الشريك المحب قد يرغم الطرف الآخر على العناية بنفسه بشكل أفضل.

وكان المشاركون بالدراسة يعانون الكولسترول أو داء السكري أو ارتفاع في ضغط الدم.

وتحسّنت حالة الأشخاص المتزوجين أكثر بكثير من العازبين.

وكان الدكتور، بول كارتر، المشرف على البحث، في كلية أستون الطبية قد كشف أن للزواج علاقة وثيقة باحتمالات النجاة من النوبات القلبية.

وقد أكد الباحثون ان الزواج يساعد على الوقاية من الكولسترول وارتفاع ضغط الدم.

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن المتزوجين من نساء ورجال في الخمسينات والستينات والسبعينات من أعمارهم والمصابين بارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، كان لديهم فرص أكبر للبقاء على قيد الحياة عند نهاية الدراسة التي استغرقت 14 عامًا.

وانطبق الأمر أيضًا على مرضى السكري.

ولم يتطرق الباحثون إلى ما إذا كان الزواج زواجًا سعيدًا أم لا، بل ذكروا أنهم يعتقدون بأن المهم هو وجود شخص خاص مميز في حياة المرء.