هل تسبّب اللحوم المصنّعة الربو؟

أشارت دراسات أجراها علماء فرنسيون إلى أن استهلاك كميات زائدة من اللحوم المصنّعة قد يزيد من أعراض مرض الربو.

فبعد انتشار العديد من الدراسات عن مضار تناول اللحوم والأطعمة المصنعة قررت مجموعة من العلماء في فرنسا من إجراء دراسات عن مضار تلك الأطعمة وتأثيرها على صحة الإنسان.

وقال العلماء: “لقد قمنا ما بين عامي 2003 و2013 بإجراء اختبارات شملت آلاف الأشخاص، ونصف المتطوعين الذين شملتهم دراساتنا كانوا مصابين بالربو، وخلال تلك الدراسات كنا نراقب الوضع الصحي والنظام الغذائي للمتطوعين، وقد بينت النتائج أن أعراض الربو كضيق التنفس والصفير في الصدر تفاقمت عند المرضى الذين يتناولون يوميا كميات معينة من اللحوم المصنعة، وتلك الأعراض كانت أشد تفاقما عند الأشخاص الذين يتناولون تلك اللحوم بكميات أكبر”.

وأشار العلماء إلى أن “الأشخاص الذين قالوا إنهم استهلكوا أكثر من أربع حصص من تلك اللحوم أسبوعياً، أي ما يعادل (ثماني شرائح من لحم الخنزير وأربع قطع نقانق)، حدث لهم تفاقم أكبر في مرض الربو بنهاية مدة الدراسة”.

ومن جانبها قالت الدكتورة إيريكا كينغتون، رئيسة قسم الأبحاث في جمعية مكافحة الربو البريطانية: “على الرغم من أن أطعمة بعينها يمكن أن تكون محفزات للحساسية لدى بعض الأشخاص، لكن لا توجد نصيحة غذائية للسيطرة على أعراض الربو عموماً”.

وأكد الخبراء على أنهم لا يستطيعون الجزم بأن تلك الأطعمة وحدها هي التي تساهم في تفاقم أعراض هذا المرض، فهناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على صحة المريض.

ومرض الربو هو مرض التهابي مزمن يصيب المجاري الهوائية ويتصف بأعراضه المتنوعة ومتكررة الحدوث كالسعال وصعوبة التنفس وضيق الصدر.

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المصدر : NBN