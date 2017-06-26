هل تعلم بوجود عملة ورقية بقيمة “صفر” .. ولكن ما السبب في ذلك؟

هذه الصورة تمثل عملة ورقية تمت طباعتها في الهند ، وهذه العملة ليس لها قيمة ، اي ان قيمتها صفر وتستطيع ان ترى ذلك من الرقم المكتوب علي الصورة او كلمة Zero المكتوبة علي العملة. وهذه العملة حقيقية وتم تداولها في دولة الهند.

هذه فكرة رائعة قد اخترعتها جمعية هندية تسمى “ضد الفساد” لانه يمكن القضاء علي الرشوة والسرقات المالية عن طريق هذه العملة، فإذا طلب احد الموظفين رشوة معينه يمكن للشخص تطبيق هذه العملة ووضعها في جيبه وبالتالي يمكن خداع الموظف الفاسد بهذه العملة ليتوهم انه حصل علي مبلغ من المال. ولن يستطيع الموظف الفاسد ان يخرج العملة من جيبه ويفحصها حتى لا ينكشف امره لان الرشوة تكون فيها نوع من السرية.

انتشرت هذه العملة في الهند وحققت نتائج ايجابية وتم تقليل الرشوة في الهند واصبح الموظفون في الهند لا يطلبون الرشوة لانهم يعرفون انهم لن يكسبوا شيئاً سوى سوء السمعة، وقد نالت هذه الفكرة اعجاب العالم كله كما انها قضت علي الكثير من السرقات المالية وعمليات النصب والاحتيال.