هل سيعود أهالي الطفيل لبلدتهم؟

أفاد مصدر متابع لقضية مهجري بلدة الطفيل لصحيفة “الشرق الاوسط” أنه “لغاية الآن ليس هناك موعداً محدد لعودة مهجري الطفيل الى بلدهم”، رابطاً الأمر “بانتهاء التحضيرات اللوجيستية، وبشكل أساسي تعبيد الطريق التي تحتاج بدورها إلى تحويل الاعتمادات اللازمة إلى وزارة الأشغال لتتولى المهمة، خصوصاً أنه لا طريق معبدة تربط البلدة ببقية القرى اللبنانية والمدخل الوحيد إليها هو من الداخل السوري”.

وأشار المصدر الى إن “التنسيق في هذه القضية يتم بين وزارة الداخلية وقيادة الجيش والأمن العام، وعند اكتمال التحضيرات التي لا تقتصر فقط على العودة إنما لتأمين بقائهم في منازلهم، يتم إبلاغ الأهالي بموعد عودتهم”.

ولفتت مصادر أمنية الى أن “الجيش اللبناني جاهز لتأمين عودة الأهالي وحمايتهم، وهو ينتظر الضوء الأخضر بهذا الشأن من وزارة الداخلية، ومما لا شك فيه أن الطريق هو العائق الأساس الذي يحول لغاية الآن دون عودتهم، لكن وانطلاقاً من موقع البلدة الجغرافي الدقيق يتم العمل على إنشاء مركز للأمن العام اللبناني في المنطقة الحدودية التي ستعتبر معبراً بين لبنان وسوريا وقد يتحول إلى طريق للتهريب في غياب أي وجود أمني”.

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المصدر : وكالات