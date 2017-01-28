هل سيكون دينيس سواريز “إنييستا الجديد” في برشلونة ؟

حصل دينيس سواريز نجم خط وسط برشلونة الإسباني على الدعم من وسائل الإعلام والمدرب لويس إنريكي بعد تألقه في المباريات الأخيرة لفريقه وتسجيله أكثر من هدف.

دينيس حصل على فرص أكثر في اللعب في برشلونة بعد إصابة أندريس إنييستا، ونجح هذه المرة في استغلالها بعد أن وضعه لويس إنريكي في مركزه المفضل.

وشغل دينيس مركز الجناح الهجومي الأيمن بالتناوب مع زميله وقائده ليونيل ميسي، الأمر الذي مكنه من إبراز مواهبه بشكل أفضل في برشلونة.

وشبهت صحيفة ماركا دينيس بالنجم الكبير إنييستا، موضحةً أن هذه نظرة برشلونة للاعبه الشاب حينما قرر استعادته من فياريال في الصيف الماضي، واستشهدت على ذلك بتصريح سابق للمدرب إنريكي قال فيه “دينيس يستطيع أن يكون إنييستا الجديد في برشلونة”.

print

المصدر : NBN