هل صحيح أن القهوة ترفع صغط الدم؟

وفقا لموقع ” oane”، قام علماء من جامعة ولاية نيو أورليانز للصحة، بدراسة علمية للتحقق من صحة أن القهوة قادرة على زيادة الضغط. وشارك 170 ألف شخص في الدراسة. حيث أن جميع المتطوعين، وعلى مدى 33 عاما، كانوا يشربون القهوة كل يوم، وفي بعض الأحيان بمقدار 3 أكواب يوميا.

وقد أظهرت التجربة أنه حتى بضعة أكواب من القهوة ليس لها أي تأثير على ضغط الدم. ويشير العلماء إلى أن زيادة الضغط قد تكون ناجمة عن عوامل أخرى، مثل الخصائص الجينية، والوراثة، وقلة النوم.

وتجدر الإشارة إلى أن القهوة من الممكن أن ترفع من الضغط عند بعض الناس، ولكن فقط في حالة وجود عوامل إضافية كما ذكرنا سابقا.

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المصدر : وكالات