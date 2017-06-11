هل يجب غسل اليدين بماء ساخن أم بارد ؟

قول العلماء إنّ نظرية غسل اليدين بماء ساخن من أجل التخلّص من البكتيريا خاطئة.

فوجدت دراسة حديثة أنّ الماء البارد يقتل العدد نفسه من البكتيريا الضارة.

وشدّد الباحثون أيضًا على أنّ الصابون أو الغسول المضاد للجراثيم ليس أفضل من الصابون العادي.

وأشار بحث حديث أجري في ولاية نيو جيرسي الأميركيّة إلى أنّه بغض النظر عن حرارة المياه أو الصابون الذي تستخدمه، عليك أن تفرك يديك لمدّة أقلها 10 ثوان للتخلّص من البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي.

فخلصت الدراسة إلى أنّ حرارة الماء لا تؤثر على إزالة البكتريا عن اليدين ولا نوع الصابون، بل طريقة الغسيل.

ووفق مستشارة سلامة الأغذية في جمعية الضيافة البريطانية الدكتورة ليزا أكيرلي: “على الرغم من أنه من المعروف أن الحرارة المرتفعة تقتل البكتيريا، ولهذا نحرص على تسخين بعض الأطعمة حتى درجة الغليان قبل أن نأكلها، إن الماء الذي نستخدمه لغسل أيدينا لن يقضي على البكتيريا إلا إذا كان ساخنا إلى حدّ احتراق الجلد”.