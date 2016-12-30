هل يشعر السمك بالعطش؟!

من الطبيعي أن يشعر الإنسان بالعطش، وكذلك الحيوانات التي تعيش على اليابسة، وإلا فإنهم جميعًا سيتعرضون للجفاف، لكن كيف هو الأمر بالنسبة للسمك، هل حقًا يشعر بالعطش؟

الحيوانات المائية

العطش هو شيء مختلف تمامًا حين نتحدث عن المخلوقات التي تسكن البحر، ولكل من أسماك المياه العذبة والمالحة سلوكيات مختلفة فيما يتعلق بشرب المياه، وهو أمر مرتبط بتشريح أجسادها.

أسماك المياه العذبة

يكون تركيز الملح في دماء هذا النوع من الأسماك أعلى من المياه التي تحيط بها. وإن شربت الماء فهي عرضة لاختلاط الدم. هذا هو ما يجعلها لا تشرب الماء بشكل مباشر، وذلك حفاظًا على توازن الملح والماء داخل أجسادها. وعوضًا عن ذلك، فإنها تمتص الماء من خلال الجلد والخياشيم عبر عملية التناضح، ومن خلال التبول يتم التخلص من الماء الزائد.

أسماك المياه المالحة

ولأن تركيز الملح في أجسام أسماك المياه المالحة يكون أقل من المياه التي تحيط بها، فهي دائمًا عرضة لخطر الجفاف، لذلك فإنها تشرب الماء بشكل مستمر. وبإمكانها عبر الخياشيم شرب المياه المالحة، ومعالجتها ومن ثم التخلص من الكمية الزائدة عبر الإخراج.

هل تشعر أسماك المياه المالحة بالعطش؟

تشرب أسماك المياه المالحة باستمرار، وغالبًا أنها لا تشعر بالعطش، وهناك سببان لذلك. فعلى عكس الثدييات البرية التي تسعى للحصول على الماء بشكل مستمر للحفاظ على ترطيبها، فالأسماك تعيش بشكل أساسي في المياه، لذلك فهي لا تشعر برغبة قوية أو حاجة ماسة للشرب لأنها محاطة أصلًا بالماء. السبب الآخر، هو أن العطش لدى الأسماك ليس أكثر من ردة فعل لا إرادية، لا تتطلب قرارًا واعيًا من جانبها كالإنسان للقيام به.

print

المصدر : NBN