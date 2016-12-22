هل يمكن أن تتغير بصمة الإصبع مع الزمن ؟

لكلٍ منا بصمة إصبع تُميِّزه عن الآخرين. فالبصمة هي أهم عامل حيوي يُستعمل للتعرف على هوية الشخص وتوثيقها. وهي علامة فريدة لكل واحدٍ منا.

حتى التوائم المُتطابقة، تبيَّن في النهاية أنهم لا يشتركون في بصمة الإصبع ويُمكن كشف الاختلاف فيها عبر استعمال برامج تطابق حديثة أو مُحقق مُحترف في هذا المجال، على الرغم من أن النظرة الخاطفة قد تُبيِّن العكس!

وتسعى الدول المتقدمة إلى تسجيل بصمات أصابع المُجرمين والخارجين عن القانون لسهولة الكشف عن جرائم مستقبلية وُجدت فيها آثار بصمات أصابع. وحيث أن هذا السجل قد يبقى لعشرات السنين، فهل يُمكن للبصمة أن تتغير لأي سبب كان؟

هل تتغير بصمة الإصبع مع التقدم بالعمر ؟

يُفيد الخُبراء أن بصمات الأصابع تتشكَّل في الثلاث أشهر الأولى للعمر الجنيني. وتكبر البصمة مع نمو الجسم لكن شكلها لا يتغير. لكن يُمكن أن تتعرض للتشويه بفعل جرح أو كشط أو حرق أو مرض أو أي إصابة أخرى.

وحيث أن هذه الإصابة تُغيِّر من ملامح البصمة، لكن هذا التغيير مؤقت، ما يعني أن البصمة ستستعيد شكلها الأصلي عند تجدد الجلد مرةً أخرى في غضون شهر تقريبًا.

البعض قد يُدلي برأيٍ مختلف معتقدًا أن البصمة تتغير مع التقدم بالسن ودليله أن بصمة كبار السن غالبًا ما تكون مختلفة أو غير واضحة.

فصحيحٌ أن معظم كبار السن تُصبح بصمتهم غير واضحة ولا يُمكن فحصها أو طباعتها بسهولة، لكن ذلك لا يعني تغيُّر البصمة، إنما بسبب قلة مرونة الجلد مع التقدم بالعمر ما يجعل النتوءات للبصمة أكثر سماكة فتُصبح صعبة الفحص.

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المصدر : وكالات