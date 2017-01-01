هولاند أعلن أنه سيزور العراق يوم غد

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أنه سيزور العراق يوم غد ليوجه التحية إلى الجنود الفرنسيين الذين يشاركون في الحرب ضد تنظيم داعش، مشيرا الى “أننا لم ننته بعد من آفة الإرهاب، ولابد لنا من المضي في مواجهته”.

وفي كلمة وجهها إلى الفرنسيين بمناسبة العام الجديد، لفت هولاند الى أنه “في الخارج، هذا ما نقوم به عبر عملياتنا العسكرية في مالي وسوريا والعراق”، داعيا إلى “محاربة الإرهاب في الداخل أيضا لإفشال كل الاعتداءات، وكشف الأشخاص الخطرين، والاحتراز من التشدد الجهادي. لكن الشيء المؤكد تماما أن الديمقراطية ستفوز في صراعها هذا مع الوحشية”.

وأعاد هولاند التذكير بالاعتداءات التي أدمت فرنسا عام 2016، قائلا: “أفكر في هذه اللحظات بالضحايا، بعائلاتهم وبالجرحى الذين يعانون. وأتفهم أيضا القلق الذي لا يزال ينتابكم في مواجهة هذا التهديد الإرهابي الذي لا يتراجع، مثل ما حصل أخيرا في برلين”، لافتا الى أن “الارهابيين أرادوا زرع الفرقة والشقاق بينكم، أرادوا إخافتكم. لكنكم أثبتم أنكم كنتم أكثر قوة بتضامنكم ووحدتكم”.

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المصدر : NBN