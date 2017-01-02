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هولاند يصل بغداد لتفقد القوات الفرنسية المشاركة في عمليات ضد “داعش”

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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هولاند يصل بغداد لتفقد القوات الفرنسية المشاركة في عمليات ضد “داعش”

وصل الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، اليوم الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد، ليبحث مع كبار المسؤولين العراقيين الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، حسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس هولاند، الذي يرافقه في هذه الزيارة وزير الدفاع جان إيف لودريان، القوات الفرنسية التي تساعد القوات العراقية في عملياتها ضد “داعش”.
وأشارت “فرانس برس” أيضا، إلى أن الرئيس هولاند سيبحث مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، آخر التطورات لمعركة تحرير الموصل من قبضة “داعش”، والتي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وكان الرئيس الفرنسي قد زار العراق آخر مرة في أيلول/سبتمبر عام 2014.
وتشارك القوات الفرنسية في العملية العسكرية التي يقوم بها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق ضد تنظيم “داعش” منذ آب/أغسطس عام 2014.

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المصدر : وكالات

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