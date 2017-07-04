هيئة الحشد تصدر توضيحا بشأن بعض الأنباء الملفقة

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، توضيحا بشأن بعض الأنباء الملفقة التي نقلتها وكالات ومواقع تحاول الاساءة للحشد وقيادته وتحريف الحقائق.

وذكرت الهيئة في بيان، ان “قيادة الحشد/ ابو مهدي المهندس يؤكد دائما على عمق العلاقة بين الحكومة وهيئة الحشد التي هي جزء لا يتجزء منها”، وان بعض الجهات حاولت التشويش على تلك الحقيقة بتحريف تصريحات المهندس التي تحتفظ مديرية الاعلام بتسجيلاتها الكاملة والحرفية”٠

واضاف البيان، ان “المهندس اكد خلال استضافته اليوم على هامش ملتقى اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الاسلامي بمدينة مشهد. بان الحشد يقدم شكره للشعب والمرجعية الدينية والحكومة العراقية لدعمها المتواصل له”

وكانت بعض وكالات الأنباء ادعت بان قيادة الحشد / ابو مهدي المهندس رفض خلال تصريحاته سلطة الحكومة على الحشد الشعبي، حسب زعمها.

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المصدر : الاعلام الحربي