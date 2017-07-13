“هيئة تحرير الشام” تحشد مسلحيها ضدّ “صقور الشام”

تناقلت تنسيقيات المسلحين إن “هيئة تحرير الشام” حشدت مسلحيها بشكل مكثف في قريتي “بينين ومنطف” بريف إدلب الجنوبي على خلفية مقتل مسلحين اثنين لها على يد مسلحي “صقور الشام” التابع لـ “حركة أحرار الشام” قرب مدينة معرة النعمان في الريف ذاته يوم أمس.

وكانت “حركة أحرار الشام” قد استنفرت يوم أمس ونشرت حواجزها بشكل غير مسبوق في قرية “منطف” إلى جبل الأربعين في مدينة “أريحا” مروراً عبر قرية “معربليت” في ريف إدلب الجنوبي، وسط حالة من التوتر والتخوف بين الأهالي في تلك المنطقة من تجدد الاشتباكات بين الطرفين.

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المصدر : الاعلام الحربي المركزي