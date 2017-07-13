  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

“هيئة تحرير الشام” تحشد مسلحيها ضدّ “صقور الشام”

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي
اترك تعليقا
22 Views
“هيئة تحرير الشام” تحشد مسلحيها ضدّ “صقور الشام”

تناقلت تنسيقيات المسلحين إن “هيئة تحرير الشام” حشدت مسلحيها بشكل مكثف في قريتي “بينين ومنطف” بريف إدلب الجنوبي على خلفية مقتل مسلحين اثنين لها على يد مسلحي “صقور الشام” التابع لـ “حركة أحرار الشام” قرب مدينة معرة النعمان في الريف ذاته يوم أمس.

وكانت “حركة أحرار الشام” قد استنفرت يوم أمس ونشرت حواجزها بشكل غير مسبوق في قرية “منطف” إلى جبل الأربعين في مدينة “أريحا” مروراً عبر قرية “معربليت” في ريف إدلب الجنوبي، وسط حالة من التوتر والتخوف بين الأهالي في تلك المنطقة من تجدد الاشتباكات بين الطرفين.

print
المصدر : الاعلام الحربي المركزي

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class