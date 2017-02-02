  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

هيثم جمعة يتحدث خلال مؤتمر الطاقة الاغترابية عن علاقة اللبنانيين بأفريقيا وفرص المستقبل

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
اترك تعليقا
11 Views
هيثم جمعة يتحدث خلال مؤتمر الطاقة الاغترابية عن علاقة اللبنانيين بأفريقيا وفرص المستقبل

أشار مدير عام وزارة الخارجية والمغتربين هيثم جمعة خلال مؤتمر الطاقة الاغترابية في جوهانسبورغ -جنوب افريقيا، الى اننا نلتقي مع مجموعة من الخبراء لالقاء الضوء على الاستثماء اللبناني في افريقيا وكيف ينظر المستثمر اليوم الى القارة الافريقية، وما هي علاقة اللبنانيين بأفريقيا وفرص المستقبل.
واوضح ان النقاش بشأن القارة الافريقية لم يعد يرتكز حول النواقص والثغرات والمشاكل وغيرها من المؤشرات السلبية، وانما اصبح نقاشا حول الفرص والامكانات الواعدة اقتصاديا والتي باتت محل اهتمام لجميع دول العالم، ورغم ان اللبنانيين كانوا اوائل المستثمرين في اقتصادات هذه القارة والذين آمنوا بها منذ ان وصلوا اليها قبل اكثر من مئة عام وليصيروا لاحقا جزءا من نسيجه الاجتماعي، فإنه لا توجد اية احصائيات عن حجم هذه الاستثمارات ومجالاتها رغم ان وجودهم هو علامة فارقة في معظم دول القارة.

واشار الى انه لا بد من طرح بعض الافكار للنقاش في المستقبل حول بعض التحديات المطلوب تجاوزها لمسيرة الاستثمار في افريقيا لا سيما ايجاد التشريعات والاتفاقيات اللازمة لتيسير عمليات الاستثمار على الصعيد الوطني وعلى الصعيد القاري وضرورة تكثيف اللقاءات ضمن مجموعات عمل تخطط وتلاحق كل ما هو مطلوب ومستجد للاسواق وتشجيع التجارة البيئية وتدعيم البنى التحنية.

print
المصدر : NBN

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
} } //end class