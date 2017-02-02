هيثم جمعة يتحدث خلال مؤتمر الطاقة الاغترابية عن علاقة اللبنانيين بأفريقيا وفرص المستقبل

أشار مدير عام وزارة الخارجية والمغتربين هيثم جمعة خلال مؤتمر الطاقة الاغترابية في جوهانسبورغ -جنوب افريقيا، الى اننا نلتقي مع مجموعة من الخبراء لالقاء الضوء على الاستثماء اللبناني في افريقيا وكيف ينظر المستثمر اليوم الى القارة الافريقية، وما هي علاقة اللبنانيين بأفريقيا وفرص المستقبل.

واوضح ان النقاش بشأن القارة الافريقية لم يعد يرتكز حول النواقص والثغرات والمشاكل وغيرها من المؤشرات السلبية، وانما اصبح نقاشا حول الفرص والامكانات الواعدة اقتصاديا والتي باتت محل اهتمام لجميع دول العالم، ورغم ان اللبنانيين كانوا اوائل المستثمرين في اقتصادات هذه القارة والذين آمنوا بها منذ ان وصلوا اليها قبل اكثر من مئة عام وليصيروا لاحقا جزءا من نسيجه الاجتماعي، فإنه لا توجد اية احصائيات عن حجم هذه الاستثمارات ومجالاتها رغم ان وجودهم هو علامة فارقة في معظم دول القارة.

واشار الى انه لا بد من طرح بعض الافكار للنقاش في المستقبل حول بعض التحديات المطلوب تجاوزها لمسيرة الاستثمار في افريقيا لا سيما ايجاد التشريعات والاتفاقيات اللازمة لتيسير عمليات الاستثمار على الصعيد الوطني وعلى الصعيد القاري وضرورة تكثيف اللقاءات ضمن مجموعات عمل تخطط وتلاحق كل ما هو مطلوب ومستجد للاسواق وتشجيع التجارة البيئية وتدعيم البنى التحنية.

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المصدر : NBN