هيكل الراعي: الاعتراض على تعيين الدكتور عبدالله السيد هو اصطياد في الماء العكر

أصدر الدكتور هيكل الراعي بيان توضيحي حول قضية تعيين الدكتور عبدالله السيد مديراً لمعهد العلوم الاجتماعية ـ الفرع الرابع، شارحاً فيه لكل الذين أصدروا مواقف وسجلوا اعتراضات حول تعيين السيد ان هذه المواقف نابعة من الطائفية والنفاق ..

فالمعترضون أشاروا الى ان تعيين السيّد هو اخلال بالتوازن الوطني والغاء للعيش المشترك .. لكن الراعي أكد على ان ما هذا الا اصطياد في الماء العكر ..

فمن شروط المرشح لتولي المنصب ان يكون برتبة استاذ او استاذ مساعد .. وأوضح في بيانه انه شخصيا طلب من الاساتذة المسيحيين الحائزين شروط التعيين ان يتقدموا بطلبات ترشيحهم لكن البعض رفضوا ذلك لأسباب شخصية .. وبعد ان تقدم المرشحون بطلباتهم، إجتمع مجلس الوحدة برئاسة عميدة المعهد لدراسة الطلبات، تم -بالاجماع- رفع الطلبات الاربعة الى رئيس الجامعة لاتخاذ القرار المناسب .. وكان من هذه الطلبات الاربعة: اثنان من الطائفة السنية الكريمة تتوفر فيهم الشروط، واثنان مسيحيان (ماروني وأرثوذكسي) لا تتوفر فيهم الشروط ..

استنادا لكل ما سبق، استبعد رئيس الجامعة الطلبات الغير حائزة على الشروط، وقام باختيار المدير الجديد ..

وختم الراعي بيانه باستنكار كل ما حصل من طائفية وحقد وجهل .. وتمنى على الجميع تحييد الجامعة اللبنانية وابعادها عن الصراعات والنزاعات الطائفية .. مؤكدا على ان اي قرار يصدر من رئيس الجامعة يكون بعد موافقة مجلس الفرع الذي يضم كل الطوائف والمذاهب …

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المصدر : وكالات