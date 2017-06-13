هيومن رايتس: على التحالف الدولي احترام حقوق الانسان وحماية المدنيين بالرقة

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”،التحالف الدولي بـ”احترام حقوق الانسان وضمان حماية المدنيين في مدينة الرقة وإجراء تحقيقات في الغارات التي ارتكبتها طائرات التحالف واوقعت أعدادا كبيرة من الضحايا المدنيين”، مشيرةً إلى انه “يجب على تحالف واشنطن والقوات المدعومة منه الذي يدعي محاربة تنظيم “داعش” الارهابي اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي الخسائر في صفوف المدنيين والتحقيق في الغارات والضربات غير القانونية التي توقع ضحايا مدنيين وضمان عدم مشاركة جنود أطفال في الهجمات العسكرية واحترام حقوق المحتجزين وتوفير المرور الآمن للمدنيين الفارين وتقديم الدعم الكافي للنازحين وزيادة جهود مسح وتطهير الأراضي من الألغام ومخلفات الحرب الانفجارية”.

وفي بيان لها، رأت المنظمة أن “على أعضاء التحالف والقوات المدعومة منه أن يظهروا بوضوح أن أرواح وحقوق مئات آلاف المدنيين في الرقة هي أولوية موازية من أولويات الهجوم”.

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المصدر : NBN