هيومن رايتس ووتش: داعش اعدم 13 مدنيا قرب الموصل

أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم، ان تنظيم “داعش”، أعدم ميدانيا 13 شخصا على الأقل من بينهم صبيان، إثر انتفاضة في قريتين في 17 تشرين الأول 2016 مع انطلاق عملية استعادة مدينة الموصل.

وقالت المنظمة ان “عمليات الإعدام، التي تشكل جرائم حرب، وقعت في قريتي الحود واللزاكة المتجاورتين والواقعتين على بعد 50 كيلومترا جنوب الموصل، إثر محاولات محلية لطرد مقاتلي داعش من القريتين”.

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” لمى فقه: “رد داعش على انتفاضة القرويين بإعدام المشاركين فيها والمدنيين الذين لم يشاركوا، خارج إطار القانون. على قوات الأمن التي تأسر مقاتلي “داعش” التحقيق بشكل صحيح في مشاركتهم في جرائم حرب مماثلة”.

واعدم التنظيم 13 شخصا بينهم صبيان، بحسب المنظمة الحقوقية، بعدما هاجم عدد من القرويين مع اقتراب قوات الأمن العراقية، عناصر التنظيم لطردهم من القريتين، ما أسفر عن مقتل 19 من المتطرفين.

واختبأ القرويون الذين أطلقوا النار على مقاتلي “داعش” في الحود ذلك الصباح في منازل مختلفة بعد نفاد ذخيرتهم. وصل مزيد من مقاتلي التنظيم قرابة الساعة 3,30 بعد الظهر، إلى الحود وشرعوا في البحث عن المهاجمين ثم بتصفيتهم والقاء جثثهم في الشارع.

واعطت المنظمة مثلا عن طريقة الاعدامات وقالت ان مقاتلي داعش ذهبوا الى شخص يدعى “سليمان” (44 عاما)، واقتادوه مع ابن أخيه (14 عاما) الذي لم يشارك في الانتفاضة واعدموهما والقوا جثتيهما في الشارع.

وهاجمت القوات العراقية قرية اللزاكة في 17 تشرين الاول، وتمكنت من استعادة السيطرة عليها عند المساء واستعادة قرية الحود في اليوم التالي.

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المصدر : الوكالة الوطنية