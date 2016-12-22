بالصور ـ وأخيراً.. باكو ألكاسير ينهي صيامه التهديفي مع برشلونة

افتتح المهاجم الإسباني باكو ألكاسير سجله التهديفي مع برشلونة بتسجيل الهدف الأول له مع الفريق الكتالوني خلال المباراة التي جمعته مع هيركوليس ضمن إياب دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

وسجل باكو ألكاسير هدف واحد في المباراة التي فاز بها برشلونة بسبعة أهداف دون مقابل على هيركوليس.

ويعتبر هذا الهدف الأول لباكو ألكاسير مع برشلونة منذ انضمامه من فالنسيا الصيف الماضي، رغم أنه سجل هدفاً في المباراة الودية أمام أهلي جدة السعودي.

وكان باكو ألكاسير قد لعب 664 دقيقة مع برشلونة قبل أن يسجل هدفه الأول.

print

المصدر : NBN