وأخيراً تم توقيفه في عمشيت.. بعدما قتل ابنه وهدّد ابنته وزوجته بقتلهما!

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

“بتاريخ 02/08/2015 أقدم المدعو: ح. ع . ( مواليد عام 1956، لبناني) على قتل ابنه ناجي ( حوالي 29 سنة) الذي كان عائداً لتوبه من السفر، بواسطة سلاح حربي في منزله في بلدة حرار على خلفية مالية وعقارية، وتوارى منذ ذلك التاريخ عن الأنظار، وبدأ بعدها بتهديد ابنته وزوجته بقتلهما في حال الإدعاء الشخصي عليه.

بتاريخ 15/06/2017 ونتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت قوة من مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، من معرفة مكان تواجده وتوقيفه بناء لإشارة القضاء المختص، في محلة عمشيت داخل محل لبيع الخضار. وقد تبين أنه من أصحاب السوابق بجرائم القتل حيث سجن لمدة 15 سنة.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.

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المصدر : NBN