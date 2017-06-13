“واتساب” سيتوقف عن العمل على هذه الأجهزة نهاية الشهر

سيتوقف تطبيق واتساب الشهير للتراسل الفوري عن العمل على مجموعة من الهواتف بحلول يوم الـ30 من شهر يونيو الجاري، حسب بيان للشركة.

وطورت الشركة التطبيق، الذي يستخدمه أكثر من مليار إنسان شهريا، بتقنيات جديدة لا تتماشى مع بعض الأنواع القديمة من الهواتف.

وهذه قائمة بالأجهزة التي لن يعمل عليها تطبيق “واتسات” بدءا من 30 يونيو 2017: بلاك بيري Os، بلاك بيري 10، ونوكيا S40 ونوكيا سيمبيان S60.

وقالت الشركة في البيان إن على الراغبين في الاستمرار باستخدام واتساب تحديث هواتف آيفون إلى نظام iOS 7 أو ما يليه، ونظام أندرويد إلى الإصدار OS 2.3.3 أو ما يليه، وتحديث نظام ويندوز فون إلى الإصدار الثامن أو ما يليه.

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المصدر : NBN